نشرة صباحك ومطرحك المرورية: غلق 10 طرق بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس على الراديو 9090، إن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير، التزمت بالخطة الموضوعة لمواجهة الشبورة، وتم إغلاق 10 طرق بسبب الشبورة، قبل أن تقرر عودة حركة السيارات على محور ٣٠ يونيو المتجه إلى الإسماعيلية وبورسعيد بعد وضوح الرؤية.

وأضاف أن الطرق المغلقة هى طريق أسوان الزراعى، طريق الكريمات، طريق الإسكندرية الصحراوى، طريق العلمين، وطريق عيون موسى، طريق الفيوم الصحراوى، وطريق بلبيس الصحراوى، والطريق الساحلى من بوابات الحمام.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات إغاثة على الطرق والمحاور لمساعدة قائدى السيارات فى حالة تعرضهم لحوادث بسبب الشبورة المائية، كما خصصت رقم 01221110000، لمساعدة السائقين.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى مرضية، مع ظهور بعض الأحجام المعتادة

أعلى البساتين، وأعلى المرج، وأعلى نفق السلام.

وفى محافظة الجيزة أعلن اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، أن الحالة المرورية مرضية، وفى القاهرة تظهر بعض الأحجام.