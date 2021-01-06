طقس اليوم.. دافء نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 23

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتأثر شمال البلاد الأربعاء بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد،

من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متطقعة، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 12

بلطيم 21 14

مطروح 20 10

السلوم 20 11

سيوة 23 08

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 14

نخل 20 05

نويبع 25 17

طابا 22 13

كاترين 21 06

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 25 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 12

بني سويف 24 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

إدفو 29 11

أبو سمبل 26 10

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19