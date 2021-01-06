الفقي: دول الخليج تخشى اقتراب بايدن من إيران

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه توقع المصالحة الخليجية منذ سنوات، لافتا إلى أنه بنى تصوره بناء على فهمه للتجانس والانصهار الشديد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر أن هناك خصوصية لدول الخليج فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والثقافة المشتركة فنحن العرب اخوة ولكنهم في الخليج أشقاء بشكل أكبر. وأوضح أن الدول الخمس "مصر والسعودية والإمارات والبحرين ومعهم قطر" لا تزال في حالة ترقب حاليا، حيث لا تعرف نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال يمثل مصدر القلق الرئيسي لدى البعض هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، سيميل نحو إيران على حساب دول الخليج. وأشار إلى أن مصر رحبت بملف المصالحة لأنها رأت أن الوحدة الخليجية بين الأشقاء مهمة ومطلوبة لأن خلافنا مع قطر خلاف قديم ومختلف عن الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي فمصر تشعر بأسف شديد إزاء ما يمارسه الإعلام القطري من تهجمه المستمر والمتواصل على الدولة المصرية وكذلك احتضانهم لتنظيم الإخوان. وأوضح الفقي أن الفيصل في هذه المصالحة هو القواعد التي بنيت عليها ومدى استمرارها، قائلا:” تاريخ المصالحات العربية محكوم بالعواطف وأهداف قصيرة المدى وثمارها في الغالب لا تكون مأمولة ونرجوا أن تختلف هذه المصالحة عن السابق”. وتابع :” القطيعة الخليجية ليست في صالح أحد وقطر لا ترحب بأن تكون في هذه العزلة كل هذه السنوات وكذلك باقي الدول”، مشيدا بدور دولة الكويت والجهد الكبير الذي بذلته خلال السنوات الماضية للوصول إلى هذه النقطة.

ووقع رسميا الرباعي العربي اتفاق المصالحة مع قطر، ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين أمس الثلاثاء "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية مع قطر، لينهي بذلك الرباعي العربي مقاطعة استمرت نحو ثلاثة أعوام ونصف العام. وجاء التوقيع على اتفاق المصالحة خلال قمة مجلس التعاون لدول الخليج بالسعودية أمس برعاية أمريكية من إدارة ترامب، من المنتظر أن يليها استعادة كاملة للعلاقات الاقتصادية والتجارية وحركة الطيران بين أطراف المصالحة.

مصر على طاولة الاتفاق

ومثل وزير الخارجية سامح شكري مصر في التوقيع على الاتفاق بمحافظة العلا السعودية أمس. وأكدت الخارجية في بيان لها أمس أن الاتفاق يأتي "في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة". وأن مصر "تثمن كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة .. وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

وبعد ساعات قليلة من توقيع بيان العلا، وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي إلى القاهرة، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات، وذلك في أول زيارة لمسؤول قطري إلى البلاد عبر رحلة جوية مباشرة من الدوحة على متن طائرة قطرية منذ المقاطعة العربية لبلاده منتصف 2017. وقام العمادي خلال زيارته القصيرة بالمشاركة في افتتاح فندق "سانت ريجيس" التابع لشركة الديار القطرية على كورنيش النيل بالقاهرة.

وكانت إدارة ترامب سعت بشدة مؤخرا على الدول الأربع لإنهاء الخلاف مع الدوحة وتوحيد الجهود لمواجهة إيران. وساهم صهر ترامب ومستشاره السياسي جاريد كوشنر في المفاوضات حول اتفاق المصالحة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.