عيد_سعيد يتصدر تويتر احتفالًا بالميلاد المجيد

دشّن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عيد_سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد الموافق يوم الخميس 7 يناير 2021.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتصدّر الهاشتاج قائمة الأعلى تداولًا، وجاءت التهاني من قبل رواد السوشيال ميديا كالآتي:
- كل سنة وأخواتنا بخير وعيد ميلاد سعيد واحنا كمان بخير وسعادة ومصر كلها عيد سعيد ودائمًا في أعياد وفرح.
- إلي جميع الاخوة الأقباط في مصر والعالم أجمع عيد سعيد عليكم وعلى أولادكم والأهل والأحباب.
- كل عام وانتم بألف خير وعيد سعيد.
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