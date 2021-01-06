لم تدعمهم بلادهم.. 5 شركات عالمية خرجت من مضمار الطيران بسبب أزمة كورونا

لم تتوقف حدود أزمة فيروس كورونا والخسائر الفادحة التي سببتها عند شركات الطيران الخاصة أو الصغيرة، بل تسللت أضرارها إلى كبرى الشركات العالمية والحكومية الضخمة أيضا، محدثة خسائر للصناعة العالمية تصل إلى نحو 314 مليار دولار أمريكي خلال 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لتقارير عالمية معنية بالنقل الجوي.

فالبرغم من عودة الفتح التدريجي وبدء شركات الطيران في تسيير رحلات منذ يوليو الماضي لتنهي حالة التجمد منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، إلا أن مسار الكثير منها على الساحة الدولية محفوف بالمخاطر، بسبب القيود الشديد على السفر والتي أدت إلى إعلان العديد من الشركات الكبرى حول العالم استسلامها وعجزها عن الصمود أمام طوفان الجائحة.

ومن أبرز شركات الطيران الخاسره بسبب جائحة كورونا، التالي: فيرجن أستراليا الشركة البالغ عدد موظفيها نحو 10 آلاف موظف تعاني تحت ديون تزيد على 5 مليارات دولار أسترالي ما يعادل 3.2 مليار دولار أميركي، وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي (930 مليون دولار أميركي) للبقاء على قيد الحياة، لكنّ كانبيرا رفضت إنقاذ الشركة المملوكة أغلبيتها لأجانب. أفيانكا الكولومبية ثاني أقدم شركة طيران في العالم أعلنت إفلاسها، بعد فشلها في الالتزام بالموعد النهائي لسداد السندات، لتضرب مثالًا حيًا على الآثار الاقتصادية الكبيرة لتفشي الفيروس. ولم تستجب الحكومة الكولومبية لمطالب "أفيانكا"، بالحصول على المساعدة المادية، لتعلن الأخيرة إفلاسها رسميًا. وتعتبر أفيانكا أكبر شركات طيران أمريكا اللاتينية، هي ثاني أقدم شركة طيران تعمل باستمرار في العالم بعد "كي إل أم" الهولندية، وعانت من ديون بقيمة 7.3 مليار دولار خلال عام 2019. شركة الطيران الوطنية في جنوب أفريقيا أكبر ناقل جوي في القارة السمراء، أعلنت إفلاسها وتسريح موظفيها بعد الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها، وقالت إنها تخطط لتسريح كافة موظفيها البالغ عددهم 4700 موظف، بعد فشلها في الحصول على المزيد من المساعدات المالية من الحكومة. وبناءًا على ذلك عجزت الشركة صاحبة الـ 88 طائرة إلى 42 وجهة عن استكمال التزاماتها ودفع الرواتب لموظفيها لتوقف الرحلات بسبب كورونا، وأعلنت إفلاسها وغلق الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1934 أي قبل 86 عامًا. طيران موريشيوس وضعت تحت الحراسة القضائية بموجب قانون الإفلاس، بعد أن كانت شركة فيرجين أستراليا وضعت نفسها طواعية تحت الحراسة القضائية بموجب قانون الإفلاس بسبب الأزمة الحالية. ووفقًا للرسالة الصادرة عن مجلس إدارة طيران موريشيوس، تم وضع شركة الطيران الأفريقية تحت الحراسة القضائية الطوعية بموجب قانون الإفلاس. مجموعة خطوط لاتام الجوية أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية، طلبت وشركاتها الشقيقة في تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة الحماية القضائية من الدائنين في أميركا. وأوقفت الشركة حركة السفر الجوي بشكل شبه تام، لتنضم إلى "أفيانكا هولدنجز" الكولومبية و"فرجين أستراليا هولدنجز" في طلب الحماية من الإفلاس، بينما تسعى لإعادة هيكلة ديونها.

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