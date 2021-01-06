خدمة طبية جديدة لأعضاء مشروع علاج 'الصحفيين'.. وشمول للمتدربين وأسرهم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة طبية جديدة لأعضاء مشروع علاج 'الصحفيين'.. وشمول للمتدربين وأسرهم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصل أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، على عرض خدمات طبية، تحاليل وكشف في جميع التخصصات، بمعامل وعيادات "تكنوكلينك"، المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين "صفر" نفقات للصحفي، والخصم بنسبة ٨٠٪ للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين.
وقال عبدالمجيد، إن التفاوض أثمر عن اتفاق يراعي الظروف الراهنة، ويقدم الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، دون تحميلهم أي رسوم مالية، حيث يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.
وأضاف عبدالمجيد، وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته ٥٠ جنيهًا، المتوافر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أيٌ من أفراد أسرته نفقات مالية.
ومع أزمة تأخر الاشتراكات الحالية، تم التواصل بهدف تقديم الخدمة للزملاء، بذات الأسعار المتفق عليها على أن يسترد الزميل تلك القيمة عند الاشتراك بالمشروع.
وأوضح عبدالمجيد، أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى ٨٠٪، ووافقت إدارة "تكنوكلينك"، وأرسلت ما يفيد الموافقة في خطابين للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.
وشدد عبدالمجيد على أنه في مثل تلك الأزمة، والمخاطر الصحية التي تواجه الجميع دون تفرقة، كان من الضروري والواجب العمل على أن تشمل الخدمة الجميع دون استثناء، نقابيين وأسرهم ومتدربين وأسرهم، وهي فلسفة العدالة التي نعمل على جعلها واقعًا فعليًا، بخدمات لا شعارات.
وأشاد عبدالمجيد، بتعاون نقيب الصحفيين، وجهوده الداعمة للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وجهوده في خدمة الزملاء الصحفيين وأسرهم في مواجهة تلك الجائحة.
وجاءت المخاطبة التي تحوي نص الاتفاق على النحو التالي:
الأستاذ/ أيمن عبدالمجيد
رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الصحية والاجتماعية
تحية طيبة وبعد،،
بناءً على التواصل البناء، الذي استمر قرابة ٢٠ يومًا، بشأن الحصول على أفضل عرض لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، لتقديم خدمات التحاليل والكشف اللازمة، بأقل الأسعار، وتسهيل تقديم الخدمة بالطرق التي تواكب تطورات جائحة "كورونا"، وما تستلزمه من إجراءات احترازية، نتشرف بإخطاركم موافقة تكنوكلينك على الآتي:
أولًا: التحاليل:
١- يعفى الصحفي من تحمل أي نفقات مالية هو وأسرته، حيث يحصل على الخدمة، مجانًا، ويكتفي المعمل بتحصيل نسبة النقابة بموجب خطاب تحويل.
٢- تقدم خدمة التحاليل التالية:
CBC- ESR- CRP- SGoT- SGpT- FRRiTiN
مجانًا للصحفي، شريطة تحمل النقابة ١٢٥ جنيهًا فقط في خطاب التحويل.
٣- تم الموافقة على طلبكم، تقديم الخدمة ذاتها لكل الصحفيين النقابيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وكذلك المتدربين بالصحف، وبالخصم الممنوح للنقابة، بموجب خطاب منكم، ليحصل المتدرب وأسرته على الخدمة بـ ١٢٥ جنيهًا فقط، يسددها بالمعمل.
٤- تقدم فروع المعمل خدمة سحب العينات، مجانًا، من المنزل، وترسل النتائج عبر الواتس.
ثانيًا: فيما يتعلق بالكشف في التخصصات التالية:
(الصدر- الباطنة [ جهاز هضمي- كبد- سكر- غدد صماء] القلب والأوعية الدموية.
جلدية وتناسلية وتجميل- انف واذن وحنجرة- روماتيزم ومناعة- مخ واعصاب- والعلاج الطبيعي اليدوي
تم الموافقة على مقترحاتكم التالية خلال التفاوض.
١- إعفاء الصحفي وأسرته من رسوم الكشف، والاكتفاء بتقديم الكوبون فقط، وبذلك تتحمل النقابة فقط ٥٠ جنيهًا قيمة الكشف، فيما يحصل الصحفي وأسرته على الخدمة مجانًا.
٢- يحصل الصحفيون وأسرهم، نقابيين ومتدربين، على الكشف بـ ٥٠ جنيهًا فقط، لعدم تسليم كوبون، وذلك اقتناعًا من إدارة المعمل بوجاهة مقترحكم الداعم للمساواة بين كل الزملاء، في مواجهة الأزمة التي تواجه العالم.
٣- يحصل المستفيدون من الخدمة، على استشارات مجانية، تالية على الكشف من الطبيب المعالج، عبر الواتس والهاتف.