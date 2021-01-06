العاصمة الإدارية تعلن إجراءات تسليم الوحدات السكنية بكابيتال ريزدانس

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، عن إجراءات تسليم الوحدات السكنية بالحى السكنى الثالث كابيتال ريزدانس R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تيسيرا على الحاجزين وفى ضوء بدء تسليم الوحدات لحاجزيها هذا الأسبوع.





وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لبيان صحفى، أن الإجراءات التى يتم اتباعها لاستلام الوحدة السكنية تتمثل فيما يلى: التوجه إلى بنك التعمير والاسكان فرع بدر - فرع النادى، ويتم سداد مبلغ دفعة الاستلام بقيمة 10% من قيمة الوحدة السكنية الموضحة طبقاً لما ورد بكراسة شروط حجز الوحدات، وسداد مبلغ نظير وديعة الصيانة وتمثل 5٪؜ من قيمة الوحدة السكنية، وسداد مبلغ قدره ألفى جنيه، مصاريف التعاقد وتحرير العقد، وتحرير الشيكات بباقى ثمن الوحدة بقيمة 70٪؜ من ثمن الوحدة السكنية بأقساط ربع سنوية، وطبقا لنظام التقسيط المختار من قبل العميل لنظام السداد "3 سنوات - 5 سنوات - 7 سنوات". وأضاف: يتم أخذ خطاب من البنك بما تم والمشار إليه بالخطوات السابقة والتوجه إلى مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارة العقارية، ومعاينة واستلام الوحدة السكنية بالموقع.

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