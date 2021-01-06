المفتى ينعى ضحايا حافلة المعتمرين المصريين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين، مما أسفر عن وفاة وإصابة 16 مواطنًا مصريًّا، أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.





وتوجه المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يرحمهم، ويجعلهم فى عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

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