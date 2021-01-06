صور- البيئة تسيطر إلكترونيا على مدخنتى محطة أبوقير الجديدة للكهرباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات لوحدتى إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء أبوقير الجديدة، التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.





وبحسب بيان اليوم، رصدت المنظومة، عناصر ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، وربطت الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، فى إطار اهتمام وزارة البيئة بقطاعى توليد الطاقة والنقل لكونهما مسؤولين عن 43% و23% على التوالى عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهى المؤثر الرئيسى على جودة الهواء.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى تفعيلا للتعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة ، مشيرة إلى استمرار الجهود لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك بهدف الحفاظ على الهواء. وبهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظة الإسكندرية عدد (17) منشآة بعدد (69) مدخنة ، وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية ( 77) منشأة تمثل 358 مدخنة.