البابا تواضروس يترأس الليلة قداس عيد الميلاد بدون حضور شعبي

قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيترأس مساء اليوم الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.