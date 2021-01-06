أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-1-2021.. قفزة جديدة في سوق المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-1-2021، واصلت قفزاتها التي بدأتها منذ أيام لتسجل ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك في ظل تفشي وباء فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس، حيث تؤثر تلك الأحداث على الأسعار المتداولة عالميًا ومحليًا.

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب الآن بشكل مستمر، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، ما جعله يتصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، في محاولة للمواطن المصري متابعة سوق المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 725 جنيهًا. ارتفع عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعًا ليسجل 845 جنيهًا. وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 966 جنيهًا للجرام. أما الجنيه الذهب فقد سجل 6760 جنيهًا. وسجلت سعر أونصة الذهب 1948 دولار. سوق الذهب العالمي لن تستقر سعر أوقية الذهب منذ مدة طويلة، لذلك ترتفع أسعار الذهب بشكل مستمر وبطريقة جنونية مثلما حدث خلال العام الماضي، بعد تأثره بأزمة فيروس كورونا التي أصابت العالم أجمع، إلا أن العالم لن يصل إلى حل لتلك الأزمة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع الذهب مرة أخرى، فضلًا عن توقعات مختلفة بعودة الدول للإغلاق مرة أخرى.

أكد العديد من المستثمرين، أن أسعار الذهب سترتفع خلال الفترة القادمة ولكن دون وضع حد لتلك القفزة، نتيجة للفترة العصيبة التي يمر بها العالم.

الجدير بالذكر، أن سوق المعدن الأصفر شهد حالة من الركود بسبب عزوف الكثير عن الشراء في ضوء الأحداث التي تستمر بشكل يومي على الساحة.