حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-1-2021.. طالع درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-1-2021، يهتم العديد من الموطنين بمطالعة درجات الحرارة داخل جميع المحافظات، والمدن المختلفة، إستعدادًا لأي تغيرات جوية والمعروفة لدى الكثير من المواطنين خلال فصل الشتاء.

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة التي المائية الضبابية التي تخيم على الجو سواء في الساعات الأولى من اليوم أو في أخر اليوم، لافتة إلى أن طقس اليوم دافىء على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في المدن وعواصم الجمهورية

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 8 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 9 والعظمى 27

درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 11 والعظمى 28

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28