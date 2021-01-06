قائمة تبرعات كبيرة من رجال الأعمال والمجتمع المدني بدأت تتحرك منذ مساء أمس الثلاثاء، لتلبية دعوة صندوق دوت الخليج للتبرع من أجل توفير لقاحات كورونا، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصندوق بالتكفل بتوفير اللقاحات بعد تعاقد الحكومة مع كبري الشركات التى تعمل علي إنتاجه خلال الأونة الأخيرة في ضوء جهود الدولة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

تبرعات صندوق دوت الخليج لقاح كورونا

محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، أكد تواصل الصندوق منذ تكليءف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزارة الصحة لدراسة الاحتياجات الخاصة باللقاحات ودراسة توفير الموارد المالية المطلوبة، والتى من شأنها أن تساعد في توفير اللقاحات حتي تكون متاحة أمام جميع الفئات المستحقة للعلاج، والفئات التى تواجه تحديات كورونا وعلي رأسها الأطقم الطبية، مشيرا إلي أنه تم إطلاق حملة تبرعات من الجميع للمساعدة في توفير المبالغ المالية المطلوبة، والتى تقدر بنحو 2مليار جنية.

إطلاق الحملة لاقت صدي كبير لدي رجال الأعمال وقيادات المجتمع المدني وأصحاب الشركات الكبري، حيث أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ تبرعه بـ2مليون جنية بشكل مبدئي لصندوق دوت الخليج من أجل توفير اللقاحات، علي أن يكون له مساهمات لاحقة من أجل دعم جهود الصندوق والقيام بدوره وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا للمواطنين والتخفيف عليهم من الأعباء الخاصة بالفيروس المنتشر علي مستوي العالم.

أحمد أبو هشيمة يتربع لصندوق دوت الخليج

هشام الخولي، رئيس شركة تطوير عقاري، أعلن التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لدعم الصندوق أيضا في توفير اللقاحات، فيما أعلن هاني مروان، رئيس شركة الاتحاد للتجارة والصناعة، تبرعه بخمسة مليون جنية مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك دور فعال لجميع رجال الأعمال وأصحاب الشركات لدعم هذه الجهود وتوجيهات الرئيس السيسي حرصا علي صحة وسلامة المواطنين التى تضعها القيادة السياسية في الأولويات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحركت العديد من الجهات الأهلية والخيرية وأصحاب الشركات لدعم جهود الصندوق بتبرعات مالية أخري، لتكون قائمة تبرعات صندوق دوت الخليج الخاصة بلقاح كورونا محفل جديد من محافل الدور الوطني لرجال الأعمال والمجتمع المدني لدعم الدولة المصرية والمواطنين في هذا الجائحة، حيث يستهد صندوق دوت الخليج 10 مليون شخص يتم توفير لهم اللقاح.

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