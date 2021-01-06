سيد عبدالحفيظ يكشف عن مستحقات رمضان صبحي.. إصابة طاهر وموعد عودة أجاي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، عن موقف طاهر محمد طاهر، بعد خروجه أمس مصابا من مباراة الأهلي ضد سينوديب بطل النيجر.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر برنامج "مع شوبير" صباح اليوم: "حققنا فوز هام بالأمس على بطل النيجر، واجهنا بعض الصعوبات خاصة في المواجهة الأولى بسبب عدد توافر الكم الكافي من المعلومات عن الفريق".

وتابع: "أهم مكسب حققناه هو الصعود لدور المجموعات، خاصة أننا نرى المفاجآت مثل خروج الرجاء المغربي أمس من دور ال32".



إصابة طاهر محمد طاهر



وعن إصابة طاهر محمد طاهر، قال: "طاهر لا يعاني من أي إصابات لقد شعر بالأمس بإجهاد في العضلة الخلفية، ففضل المدير الفني إراحته، لكنه لا يعاني من أي إصابات".

موعد عودة جونيور أجاي



أما عن عودة جونيور أجايي فكشف مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب النيجيري تماثل للشفاء بشكل شبه كامل، وقام بمعظم مراحل التأهيل، ومن المنتظر عودته للمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق بعد عشرة أيام من الآن.

مستحقات رمضان صبحي



وفيما أثير بخصوص وجود مستحقات متأخرة لبعض لاعبي الأهلي مثل رمضان صبحي، قال عبدالحفيظ: "هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد مستحقات لأي لاعب في الأهلي من الموسم المنقضى، سوى مباراة وحيدة، وهي مباراة بني سويف التي كانت في شهرأبريل بالكأس، لكن الأهلي لا يكون مديون بمستحقات لأي لاعب".

وتابع: "والتر بواليا متبي له ساعات، ويتم قيده في قائمة النادي الأهلي، ولا يوجد أي مشاكل مع جيرالدو،واللاعب يمتلك عدة عروض، سنجلس مع الوكالة الخاصة به ونناقش تلك العروض".

عمرو وردة وتعاقد الأهلي معه



وعن سير الأهلي في صفقة لضم عمرو وردة، قال: "عمرو وردة لاعب رائع ولا خلاف على إمكانياته، لكنه ليس في حساباتنا، ولم نطرح اسمه على طاولة الصفقات على الإطلاق".

نتيجة مباراة الأهلي

وحقق الأهلي الفوز بالأمس على نظيره سينوديب بطل النيجر، بنتيجة 4-0، ضمن منافسات إياب دور ال32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.



أهداف الاهلي



سُجل الهدف الأول بالدقيقة 13 بعد

تمريرة ساقطة ذكية من وسط الملعب عن طريق وليد سليمان إلى داخل منطقة الجزاء تمكن طاهر محمد طاهر من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ثم سددها بسهولة في الشباك.

وجاء الثاني بالدقيقة 37، بعد هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها علي معلول بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزا استقبلها وليد سليمان بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.

وسجل بدر بانون الثالث بالدقيقة 67، عن طريق ركلة جزاء، ثم جاء الرابع بالدقيقة 91، بعد هجمة منظمة للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أليو ديانج بتمريرة بينية لمحمود كهربا المنفرد تماما بالمرمى من داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

موعد مباراة الاهلي





وتنتظر الأهلي مواجهة أمام الفريق العنيد سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.