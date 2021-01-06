أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6 -1-2021.. ارتفاع الطماطم من جديد

لخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6 -1-2021، تباينت الأسعار داخل الأسواق في بداية التعاملات اليومية الصباحية، حيث ارتفع عدد من أسعار الخضار منها الطماطم، بعدما بدأت في حالة الاستقرار خلال الفترة الماضية.
تزايدت العمليات البحثية عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، عبر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، في محاولة منهم للبحث عن قائمة الأسعار المتداولة في الأسواق.
أسعار الخضروات اليوم
ارتفعت أسعار الطماطم بقيمة 50 قرش، حيث تراوحت بين 4.50 لـ 5.50 قرشًا في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.
ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وتراوح كيلو الليمون البلدي بين 7-10 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
سجل سعر الموز في الأسواق 11 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا.
ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات، تراواحت سعر الجوافة بين 5 إلى 7 جنيهات.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، تأثرًا بالوضع الوبائي في مصر، فضلًا عن تغير الفصول الذي من شأنها تغير عوامل جمة في الزراعة، إلا أن عمليتي البيع والشراء شهدت ركود على مدار تلك الفترة.
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