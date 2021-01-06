أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6 -1-2021.. ارتفاع الطماطم من جديد

ارتفعت أسعار الطماطم بقيمة 50 قرش، حيث تراوحت بين 4.50 لـ 5.50 قرشًا في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.

ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وتراوح كيلو الليمون البلدي بين 7-10 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات.

أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر الموز في الأسواق 11 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.