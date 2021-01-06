دوت الخليج ينشر رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021.. إليك التفاصيل

ينشر موقع دوت الخليج ، رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021 حيث يعد الرابط المختصر الخاص بالدخول على الموقع المخصص من وزارة الصحة المصرية، للحصول على اللقاح المعالج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واطلقت وزارة الصحة، موقع خاص ألكتروني بغرض التسجل عيله لمن يريد الحصول على لقاح كورونا، الذى قامت الدولة بأستيراده من الصين.

تفاصيل الحصول على لقاح كورونا

وبحسب مصادر من وزارة الصحة لـ دوت الخليج، الدكتورة هالة زايد وزرة الصحة وضعت شروطاً للحصول على اللقاح، وحددت الفئات الأحق بالحصول على لقاح كورونا فى المراحل الأولى، وتم تصنيفها على هذا النحو:

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

-الأطقم الطبية، حيث انهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجدهم بالمستفيات لعلاج المصابين، نتيجة تعاملهم المباشر مع المرضي، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الأطقم الطبية "جيش مصر الأبيض" وتقليل عدد الاصابات.

الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا فى حال الاصابة

وزار الصحة حددت الفئات الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجد فى حال الاصابة، والاحق بالحصول على اللقاح فى المرحلة الأولى عقب الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية، وهم المصابين بالأمراض المزمنة مثل:

-مرضى السكرى

-مرضى ارتفاع ضغط الدم

- امراض الصدر المزمنة

- مرضى الفشل الكلوى

مرضى نقص المناعة

-مرضى الأورام

-كبار السن

محاولات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا

وتحاول الدولة جاهدة السيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، ومطالبة المواطنين بالحفاظ على صحتهم، من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى الاماكن المزدحمة.

وطبقت الحكومة مؤخراً غرامة فورية على مخالفى اراتداء الكمامة تصل لـ 50 جنيهاً، ومنح الموظفين اجازات مع عدم الاخلال بمقتضيات الوظيفة، وتطبيق التعليم عن بعد من خلال تأجيل امتحانات منتصف العام فى المدارس والجامعات والمعاهد، على ان تستكمل الامتحانات عقب اجازة منتصف العام.

وتعتبر مصر من أقل الدول تأثراً بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتسعى الحكومة للمحاصرة الفيروس وعدم انتشاره، لكي لاتضطر للغلق الكلى او الجزئي.

وطبقاً للتصريحات الرسمية، لن يتم الحصول على لقاح كورونا، الا من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الذى حددته وزارة الصحة، والتسجيل عليه واستيفاء كافة الشروط وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021

للتسجيل والحصول على لقاح كورونا اضغط على هذا الرابط http://mohpegypt.com/