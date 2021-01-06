أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-1-2021 في عدد من البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-1-2021، استقرت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك، وذلك بعد تراجعها بشكل طفيف في ختام التعاملات الأمسية.

دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية في عدد من البنوك الرئيسية، خلال بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء عند 15.632 جنيه للشراء و15.758 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصرية نحو 15.68 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أقل سعر عند 15.63 جنيه لدى بنك HSBC.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه على استقرار، مسجلًا في المتوسط 4.167 جنيه للشراء و4.201 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك بالسوق المصرية نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية خلال مستهل التعاملات نحو 19.198 جنيه للشراء و19.359 جنيه للبيع، وعرض البنك الأهلي سعر اليورو عند مستوى 19.18 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر اليورو نحو 19.17 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السوق المصرية، نحو 4.255 جنيه للشراء و4.290 جنيه للبيع، أما في بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

حقق سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات، ليبلغ أعلى سعر شراء عند 21.40 جنيه، في حين بلغ أدنى مستوى له 21.11 جنيه في السوق المصرية.

الجدير بالذكر، أن أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت حالة من التباين في أسعارها خلال العام الماضي، متأثرة بطبيعة الأزمات التي عاصرها دول العالم أجمع بسبب فيروس كورونا في المقدمة، الذي كان له تأثير على نواحي الحياه.