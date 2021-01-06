أحمد دياب يطالب المجتمع المدنى ورجال الأعمال بتوفير مصل كورونا للمواطنين بالمجان

طالب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدنى، مساندة مؤسسات الدولة خلال الأزمة الراهنة المتمثلة فى جائحة كورونا، مقترحا إنشاء حساب بنكى للتبرعات لتوفير المستلزمات الطبية فى مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية، وبروتوكولات العلاج، ومصل كورونا، فعلى الرغم من إعلان الدولة توفيره للمواطنين بالمجان إلا أن الحاجة تقتضي بأن يكون هناك تضافر للجهود مساندة من قبل كافة الجمعيات ورجال الأعمال لدعم هذه الجهود.

أحمد دياب: مصر لم تتأثر بشكل كبير جراء كورونا

وأضاف أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر من الدول القليلة التى لم يتأثر اقتصادها بشكل كبير جراء الأزمة الراهنة، وهذا بدوره ينعكس على حجم الاستثمارات ويعود بالنفع على رجال الأعمال والمؤسسات، ولهذا فإنه فى حقيقة الأمر استقرار الأوضاع الاقتصادية سيعود بالنفع فى المقام الأول على المستثمرين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، بإطلاق المبادرة الرئاسية الصحية لمتابعة حالات كورونا بـ«العزل المنزلي» على أن تتضمن المشخصين بالصحة وغيرها، وقياس الأكسجين والحرارة ومتابعتها يوميا، مؤكدا أن هذه المبادرة فرصة حقيقية لكافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لمساندتها ودعمها بوقة، على أن يكون لرجال الأعمال والجمعيات دور فى القرى والمدن وتوفير بروتوكولات العلاج للمرضى، حتى يكون هناك مخزون بالتزامن مع المؤشرات التي تقول أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد الإصابات بصورة لافتة للنظر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، أن توفير المصل للجميع بالمجان يستلزم اعتمادات مالية كبيرة، حتى وإن كانت الدولة ستتحمل هذا الأمر يجب على كل رجال الأعمال والمجتمع المدنى المشاركة فى هذا الأمر، متابعا:" الدولة وقفت كثيرا مع الجميع وجاء الوقت لرد جزء من الجميل للوطن".

هذا وتسعى الدولة المصرية بكل الطرق والسبل توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال استقدامها من الخارج، وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرار أكد فيه توزيع اللقاح بالمجان على المصريين، كما حددت وزارة الصحة المصرية المعنيين الأوائل لأخذ لقاح كورونا المستجد، وهم العاميلن فى المهن الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.