يترأس فيه البابا صلاة العيد.. حكاية دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - يغيب احتفال الميلاد الليلة عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لظروف وباء كورونا، حيث يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس العيد بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وهو الدير الذى شهد صلاة عيد القيامة فى أبريل الماضى.





ودير القديس العظيم الأنبا بيشوى حبيب المسيح، يُعرف مختصرا باسم دير الأنبا بيشوى، ويُعَد أكبر الأديرة العامرة بوادى النطرون الواقع غرب دلتا النيل، ويُنسب هذا الدير إلى الأنبا بيشوى الذى كان تلميذاً للأنبا مقار، وتم إنشائه مع مجموعة من الرهبان فى أواخر القرن الرابع الميلادى، وتبلغ مساحته نحو فدانين، ويضم خمسة كنائس، أكبرها "كنيسة الأنبا بيشوى" وهى أكبر كنائس وادى النطرون، بجانب مبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء، بجانب العديد من القلالى حيث يقيم الرهبان.

ويقول الباحث ماجد كامل، إن ديرالأنبا بيشوى ببرية شيهيت، يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، حيث عاينه أبو مقار الكبير بنفسه ولكنه تعرض للهدم والتخريب كثيرا، ولقد زار الدير العالم الإلمانى الشهير تشيندروف "وللعلم هو مكتشف المخطوطة السينائية للكتاب المقدس" المحفوظة حاليا بالمتحف البريطانى عام 1844، حيث لم يجد بالدير إلا أربعة رهبان فقط.

ويصف رئيس الدير فى ذلك الوقت أنه كان رجل عجوزا يبلغ من العمر حوالى 120 سنة، وكان يجلس طول النهار على دكة يرتل بصوت عال وقد ذكر عنه "وقد زرته فى قلايته بمجرد أن سمعت صلاته التى لا تنقطع وعند رحيلى من الدير جاء مستندا على عصاه وظهر لى أنه يتكلم بذكاء تام وقد أثرت فى بركة هذا الشيخ تأثيرا عميقا".

كما زاره المؤرخ الإنجليزى المعروف ألفريد بتلر عام 1883 تقريبا، وقال عنه: "كنا قد سمعنا أن بدير الأنبا بيشوى أحسن بئر للمياه فى الأديرة الأربعة ولذلك قررنا أن يكون مركز قيادتنا لبقية رحلتنا ولم نندم قط على هذا القرار"، وزاره الأمير عمر طوسون وكتب عنه فى كتابه الشهير عن وادى النطرون الذى صدر عام بالفرنسية عام 1931، وترجم إلى اللغة العربية عام 1935 "وقد صدرت عنه طبعة خاصة فى مكتبة الأسرة عام 2009".

ويضيف ماجد كامل قائلا: يوجد بالدير أربع كنائس هم: "كنيسة الأنبا بيشوى، كنيسة الشهيد ابسخيرون، كنيسة البطريرك بنيامين الـ 38، كنيسة مارجرجس، كما يوجد كنيستين بالحصن الأثرى على اسم الملاك ميخائيل، وكنيسة أخرى على اسم السيدة العذراء، وقد تخربت حاليا بفعل عوامل الزمن.

كما يوجد فى حديقة الدير، بئر أثرى يقول عنه التقليد أنه البئر الذى غسل فيه الجنود دماء التسعة والأربعين شهيدا شيوخ برية شيهات، كما يوجد فى كنيسة الشهيد ابسخيرون معمودية أثرية يقول عنها التقليد الرهبانى إنها المعمودية التى عمد فيها القديس الأنبا موسى الأسود "وتذكار استشهاده 24 بؤونة الموافق 1 يوليو"، والبطاركة الذين تخرجوا من دير الأنبا بيشوى ببرية شيهيت ثلاثة من الآباء هم: البابا غبريال الثامن البطريرك الـ97 من بطاركة الكنيسة القبطية 1587- 1603 والبابا مكاريوس الثالث البطريرك الـ 114 من بطاركة الكنيسة القبطية 1944- 1945.

واهتم قداسة البابا شنودة الثالث – نيح الله نفسه فى فردوس النعيم – بهذا الدير اهتماما كبيرا روحيا ومعماريا، أما آخر أب بطريرك تخرج من هذا الدير العامر، فهو قداسة البابا الحالى تواضروس الثانى.