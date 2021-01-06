رصف طريق شمال المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار وفقا لبيان صحفى، إلى أن الطريق يعد شريان تنمية للمدينة حيث يساهم فى سهولة الوصول للمنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروع سكن مصر بغرب أرض المطار. وأضاف المهندس عادل النجار، أن إدارة الطرق بالجهاز تحت إشراف المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، واصلت أعمال رفع كفاءة طرق ابنى بيتك المنطقة السادسة، حيث جار تنفيذ أعمال الرصف بالحى الخامس منطقتى (ر-خ) والحى الثالث منطقة (ى)، كما تم استكمال أعمال رصف شارع 2 والفاصل بين قطاع (د) وكومباوند دجلة بالمز، وكذا استكمال أعمال رصف شارع 3 بمشروع سكن مصر.

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