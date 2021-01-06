عيد الميلاد فى زمن كورونا .. القداس قاصر على الكهنة

جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة عدد من أساقفة القاهرة والإسكندرية، دون حضور شعبى بسبب وباء كورونا.





وأعلنت كنيسة الأنبا أنطونيوس فى شبرا أنه نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد وللحد من انتشار فيروس كورونا، وحسب قرارات قداسة البابا تواضروس الثانى، سوف يكون قداس عيد الميلاد المجيد قاصرًا على الأباء الكهنة ومعلم الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة. وأفادت الكنيسة بأنه سيذاع اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021 ابتداء من الساعة 7 مساء، من خلال من خلال القناة الرسمية للكنيسة على الرابط أو صفحات الكنيسة على الفيسبوك https://www.facebook.com/St.Antony.Church https://www.facebook.com/st.antony.church.site https://www.facebook.com/stantony.church.9 وأيضًا القداس مسجل ومتاح عقب انتهاءه على القناة الخاصة بالكنيسة هنا وأيضًا الفيسبوك حتى يتمكن الجميع من مشاهداته فى أى وقت، وهو الأمر الذى سارت على نهجه كنائس القاهرة والإسكندرية.. وأعلن دير مارجرجس الرزيقات بالاقصر أن القداس قاصر فقط على الرهبان بالدير، كما تقيم كنيسة الملاك ميخائيل بالشيخ علام سوهاج القداس قاصرا على الكهنة والشمامسة ويتم بثه على فيسبوك

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