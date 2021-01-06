ننشر رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن الفئات الأولى التى ستحصل على اللقاح هى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والحميات والصدر ومرضى الفشل الكلوى والأورام والأمراض المزمنة وكبار السن. ويمكن التسجيل للحصول على اللقاح عبر الرابط التالى من هنا وحددت وزارة الصحة، 34 مركزا فى جميع المحافظات للحصول على اللقاح، موزعين ما بين مركز أو مركزين أو 3 مراكز فى كل محافظة.

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