انتقلت إلى رحمة الله تعالى بأسيوط السيدة سوسن عبد اللطيف أبو دومة حرم اللواء شرطه بالمعاش حمدى عبد العال وحرم شقيق اللواء شرطة بالمعاش سيف النصر عبد العال وحرم شقيق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وستقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، وستشيع الجنازة عصر اليوم من مدافع العائلة بـــ ٦ أكتوبر طريق الواحات، والعزاء قاصر على تشييع الجنازه فى المدافن نظرا للظروف الحالية.

ويتقدم الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير موقع دوت الخليج والزميل محمد كمال محرر الشئون الأمنية والمستشار الإعلامى لمحافظ القاهرة بخالص العزاء لاسرة الفقيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة زوجة شقيق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.. وصدى البلد يتقدم بالعزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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