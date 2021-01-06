عمرو الليثي يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

غرد الإعلامي عمرو الليثي تويته جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد الموافق غدًا 7 من يناير 2021.

ودشن عمرو الليثي كاتبًا: "كل عام و جميع الإخوة الأقباط بخير وصحة وسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.