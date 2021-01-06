بمحطة كهرباء أبو قير.. البيئة: الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة امن أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لوحدتي إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء أبو قير الجديدة التابعة لشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء حيث تم رصد كل من عناصر ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الاجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية .وذلك في إطار اهتمام وزارة البيئة بقطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر اقل من 10 ميكروميتر و هي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وأكدت ياسمين فؤاد أن ذلك يأتى تفعيلا للتعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، مشيرة إلى استمرار الجهود لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك بهدف الحفاظ على الهواء. وبهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة الإسكندرية عدد (17) منشأة بعدد (69) مدخنة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية ( 77) منشأة تمثل 358 مدخنة.