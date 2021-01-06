رئيس المصرف المتحد: مبادرة "اتحضر للأخضر" تقضي على التلوث وتعظم استخدام الغاز الطبيعي

صرح أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ان مبادرة (اتحضر للأخضر) التي أطلقها المصرف تهدف إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي علي 3 محاور رئيسية.

وقال القاضي في تصريحات صحفية إن المحور الأول يأتي في إطار تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين بينما المحور الثاني يتمثل فى القضاء علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر علي صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات بينما المحور الثالث يتمثل في تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء علي البطالة وزيادة الصادرات.

وأضاف القاضي أن الدولة المصرية تتبني خطة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هلي مدار الثلاث سنوات القادمة من أجل استغلال الوفرة الإنتاجية الكبيرة للغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ علي البيئة. الأمر الذي يستلزم تضافر جهود وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن نحو ترشيد استخدامات المحروقات واستبدالها بأنواع الطاقة النظيفة.

وأشار أشرف القاضي أن المصرف المتحد يطرح منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية 2021 وسط توقعات بإقبال كبير بين العملاء خاصة وأن المنتج يتمتع بالعديد من المميزات منها : حد التمويلي وسهول الإجراءات. فضلا عن العائد التنافسي وطرق التقسيط المريحة.

كما يقدم المصرف المتحد لعملائه إمكانية التقسيط من خلال حزمة خدمات "بنكك علي الخط" الرقمية وهي : المحفظة الرقمية والانترنت البنكي والموبيل البنكي. والتي تتيح للعميل السداد علي مدار اليوم 7 ايام في الاسبوع بسهولة ودون عناء الذهاب لاي من فروع المصرف المتحد ال65 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

يذكر أنه تحت شعار " اتحضر للاخضر" اطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي علي هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green والذي يقام في الفترة من 4-6 يناير الحالي 2021 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.

وكان البنك المركزي المصري قد خصص 15 مليار جنيه مصري لمبادرة إحلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج. وذلك لمساندة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم المواطن.