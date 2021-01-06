بعد تأهله للدوري الممتاز.. رئيس القابضة للمطارات يكرم فريق الخماسية بالشركة

كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للكرة الخماسية الذي حقق إنجازا رياضيا كبيرا بالتأهل لدوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية للشركات، وذلك بعد فوزه الاخير على فريق وزارة الشباب والرياضة بنتيجة كبيرة (سبعة أهداف مقابل هدف).

وخلال استقباله للجهاز الفني واللاعبين والقائمين على النشاط الرياضي بالشركة برئاسة المحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير عام اللجنة قدم المهندس محمد سعيد محروس التهنئة للفريق ولجميع العاملين خاصة بعد تحقيقهم لعدد من الانتصارات المتتالية والفوز علي فرق مصر للتأمين والمصل اللقاح والخزف والصيني ثم الفوز في دورة الترقي والحصول علي المركز الثاني علي مستوي القاهرة الكبري ، ويأتي هذا التكريم قبل يوم من أول مباريات فريق الشركة القابضة للمطارات في دوري الدرجة الأولي للشركات المؤهل لبطولة الجمهورية للشركات.

وأكد محروس على تقديم الشركة القابضة لكامل الدعم للأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين مما له من أثر إيجابي علي نفسية العاملين والحالة الصحية لهم ويضم الفريق كلا من محمد عبداللطيف مدير فني وحسن علي اداري وأيمن فوزي مساعد إداري وعدد من اللاعبين هم حمد صالح، وائل فتحي، كريم مسعد، كريم جمعه، اسلام السيد، إسلام ياقوت، احمد عبد الرحيم، محمود عبد الباسط عبد الكريم، محمد حسن، محمد رفاعي، محمد عصام.