نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين 290 شابا منهم 68 من ذوى القدرات.. وتحرير 36 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 290 شاباً، منهم 68 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 415 شابا ، فضلاً عن توفير 113 فرصة عمل.



وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 218 عمالا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف منحة وفاة وقدرها 10 آلاف جنيه ، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 610 عمال بإجمالي 305 ألف جنيه.



تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 13 أجنبياً يعملون في نطاق المحافظة .



وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 328 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضراً ، وعمل ندوتيين توعية .



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 174 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 91 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).