نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين 290 شابا منهم 68 من ذوى القدرات.. وتحرير 36 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر في المقال التالي
وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 218 عمالا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف منحة وفاة وقدرها 10 آلاف جنيه ، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 610 عمال بإجمالي 305 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 13 أجنبياً يعملون في نطاق المحافظة .
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 328 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضراً ، وعمل ندوتيين توعية .
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 174 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 91 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 35 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 10 شكاوى ، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .