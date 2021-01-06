عاجل.. السيسى يستعرض تطورات ملفات الأمن القومى مع رئيس المخابرات العامة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمى والدولى وجهود الدولة فى هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة فى هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجى.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومى المصرى، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسى داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.