محافظ قنا يهنئ أسقف دشنا بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - قدم أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، التهانى إلى الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بعيد الميلاد المجيد.



جدة - نرمين السيد - قدم أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، التهانى إلى الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بعيد الميلاد المجيد. رافق محافظ قنا خلال زيارته إلى مقر المطرانية، لتقديم التهانى، مجموعة من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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