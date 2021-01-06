مطرانية بنى مزار والبهنسا تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت المطرانية، فى بيان رسمى لها، "الإخوة الأحباء نظرًا لجائحة كورونا.. وحفاظًا عليكم ومنعًا للتجمعات، تعتذر إيبارشية بنى مزار والبهنسا عن استقبال الضيوف المهنئين بالعيد وقصر التهانى على التليفونات ووسائل التواصل الاجتماعى". وتابعت فى بيانها: "شاكرين محبتكم ومقدرين مشاركتكم.. نسأل الله أن يرفع الوباء ويحفظ بلادنا الحبيبة مصر".

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