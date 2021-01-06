بعد تعافيه من كورونا.. القصبى يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد قنديل المستشار الإعلامى للدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، منذ قليل، خروج القصبى من المستشفى عقب تماثله للشفاء بعد تأكد سلبية العينة وشفائه من فيروس كورونا حسبما صرح له الأطباء بالخروج بعد قضائه فترة العلاج داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة مع توصية باستكمال العلاج وفترة النقاهة بالمنزل لتحقيق الاستقرار الصحى.





وأوضح المستشار الإعلامى فى بيان صحفى، أنه من المتوقع حضور القصبى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد أيام، مؤكدا أن زعيم الأغلبية غادر المستشفى وسط دعوات الآلاف من محبيه. وتقدم القصبى بالشكر إلى كل من قام بالسؤال عليه ومتابعته، وخصوصا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ وأمين عام مجلس النواب والوزراء والمحافظين ونواب الشعب والشيوخ ورؤساء الأحزاب ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وفضيلة مفتى الجمهورية ومشايخ الطرق الصوفية والأهل والأصدقاء. واختتم القصبى تصريحاته موجها حديثه للشعب المصرى بأن يحتاط ويتخذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بما تقرره الدولة من إجراءات فى ظل تلك الأزمة العالمية، حفاظا على الأرواح، موجها التحية للقيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته الحكيمة فى إدارة الأزمة.

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