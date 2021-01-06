غلق 10 مساجد فى الإسماعيلية أسبوعين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أغلقت مديرية وزارة الأوقاف بالإسماعيلية 10 مساجد على مستوى الإدارات الفرعية، وعدم السماح بفتحها لمدة أسبوعين، بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى.





وقال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه أكد على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعى لتجنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على "أن طاعة الله لا تنال بمعصيته فى أذى الخلق".

وتابع بدران: "أكدنا مرارًا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة".

وقال الشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد المحافظة.. إذ تم التأكيد على تواجد إمام المسجد والعاملين بالمسجد، كذلك وجود مفتش لمتابعة الإجراءات الاحترازية.