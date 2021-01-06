منخفض جوي وشبورة كثيفة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، دافئ على القاهرة والوجه البحر نهارا والرياح معتدلة، يكون بارد ليلا.

ويبقى الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء خلال ساعات النهار بارد ليلا. ويبقى الطقس مابين الدافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية. وحول درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات الجمهورية القاهرة 23/15 الاسكندرية 22/13 مطروح 21/12 بورسعيد 21/15 رفح 20/11 طابا 23/14 شرم الشيخ27/17 مرسى علم 25/15 المنيا 25/10 الاقصر 29/10 ابوسمبل 29/11 الوادي الجديد 29/08 حلايب 26/19

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