الصحة: طبيبان بكل مستشفى لمتابعة منطومة الأكسجين

أرسل قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، خطابا إلى هيئة المستشفيات التعليمية والهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية والمؤسسة العلاجية ومديريات الشؤن الصحية بترشيح طبيبين علي مدار 24 ساعة للقيام بعدد من المهام الخاصة بمتابعة الحالات المرضية خاصة المصابة بكورونا داخل المستشفي.

وقال قطاع الطب العلاجي بوزار الصحة والسكان إن المهام التى سيقوم بها الأطباء تتعلق بارسال تقريرين يوميا الأول في العاشرة صباحا والثانى عند العاشرة مساء متضمنين تسجيل كمية الأكسجين الموجودة فى المستشفي وحصر عدد المرضى بالأقسام الداخلية وكميات الاكسجين اللازمة لهم في الساعة .

وأضافت الوزارة أنه من ضمن مهام الطبيبين حصر المرضى في الرعايت المركزة وتقدير كمية الاكسجين التى يحتاجون لها في الساعة وكذلك التأكد من قيام فرق التمريض بمتابعة توصيل وفصل الاكسجين للمرضى وفقا لتعليمات الطبيب.

وأشار قطاع الطب العلاجي أنه سيتم ابلاغ مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بمسؤلية المتابعة علي مدار 24 ساعة .