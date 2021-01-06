وزيرة الهجرة: بهجة ميلاد السيد المسيح فرح ورجاء وسلام داخلي لقلوبنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن بهجة عيد الميلاد فى قلوب الناس المستعدة لاستقباله، المؤمنة بأن ربنا موجود حتى فى عز القلق والخوف والارتباك وحتى فى عز الحزن، المطمئنة أن كل ما يعمل..يعمل للخير للذين يحبون الله.
وتابعت الوزيرة في رسالة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك: "ميلاد السيد المسيح فرح ورجاء وسلام داخلى لقلوبنا كل سنة ومصر طيبة وفرحانة وآمنة.
وكانت كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، كواليس احتفالاتها بعيد الميلاد، قائلة “اللحوم والألبان تتصدر مائدة الإفطار ليلة العيد”.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال استضافتها فى حوار خاص فى برنامج من مصر، المذاع على فضائية سى بى سى، “أكون سعيدة بالمشاركة فى تحضير مائدة إفطار ليلة العيد”.
وتابعت الوزيرة عن كواليس احتفالها بالعيد، “أحب تزيين المائدة فى ليلة العيد والبيض بالبسطرمة وجبة الفطار المفضلة “.
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