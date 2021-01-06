الصحة عن أعراض لقاح فيروس كورونا: تزول من تلقاء نفسها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن الأعراض تتمثل في ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، وارتفاع بالحرارة، وصداع، وإرهاق، وغثيان، و قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية.

وأضافت الوزارة، أن الأعراض لا تتطلب بصورة عامة علاجًا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يتم إعطاء المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة علاجا لمعالجة الأعراض تحت إشراف الأطباء قد تحدث تفاعلات حساسية شديدة ويمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وهم الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

ولفتت إلى أن الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها هم الفئات التالية:

١- المصابين بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، ...)

٢- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية

٣- مرضى الأورام

٤- كبار السن