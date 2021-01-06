مؤسسة اليابان بالقاهرة: الاستعانة بمدرسين مصريين لتعليم ثقافة وطقوس إعداد الشاي الياباني

أكد يو فوكازاوا، مدير مكتب مؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة، أن المؤسسة تقوم حاليا في ظل هذه الظروف الخاصة بانتشار فيروس كورونا، بالاستعانة بمدرسين مصريين لتعليم ثقافة وطقوس إعداد الشاي الياباني، بديلا عن المعلمين اليابانيين، وكذلك تنسيق الزهور والأنواع المختلفة من الثقافة اليابانية لحين انتهاء الجائحة.

وأضاف خلال ندوة عقدها بموقع دوت الخليج، أن هناك أمورا في الثقافة اليابانية لا تتعلق فقط بالشكل ولكن بروح الثقافة اليابانية، حيث يجلس الأشخاص في مكان وغرفة صغيرة على مقاعد مصنوعة من قش الأرز، وهناك أيضا طقوس تتعلق بإظهار كرم الضيافة الياباني، وكل هذه أمور لها علاقة بالشكل، ولكن الهدف الرئيسي من تقديم الشاي هو الوصول لمرحلة كبيرة من السلام الداخلي أي ما يكمن وراء الصورة وهو الهدف الرئيسي للثقافة اليابانية والذي تسعى المؤسسة أن يصل إليه الناس من خلال هذا المفهوم.