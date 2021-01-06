وأضاف خلال ندوة عقدها بموقع دوت الخليج، أن هناك أمورا في الثقافة اليابانية لا تتعلق فقط بالشكل ولكن بروح الثقافة اليابانية، حيث يجلس الأشخاص في مكان وغرفة صغيرة على مقاعد مصنوعة من قش الأرز، وهناك أيضا طقوس تتعلق بإظهار كرم الضيافة الياباني، وكل هذه أمور لها علاقة بالشكل، ولكن الهدف الرئيسي من تقديم الشاي هو الوصول لمرحلة كبيرة من السلام الداخلي أي ما يكمن وراء الصورة وهو الهدف الرئيسي للثقافة اليابانية والذي تسعى المؤسسة أن يصل إليه الناس من خلال هذا المفهوم.
وأضاف أن مؤسسة اليابان تدعو أيضا الأساتذة المتخصصين لزيارة مصر والجامعات وعقد محاضرات ومن خلال منح لليابان، إلا أن فيروس كورونا غير الكثير من أنشطة المؤسسة وكل المنظمات الثقافية عانت بسبب ذلك، : "على سبيل المثال فإن أنشطتنا .. دورات اللغات الخاصة باللغة اليابانية تحولت لدورات عبر الانترنت وكذلك الفنانين اليابانيين الذين كنا نستقدمهم لإقامة حفلات في مصر فعلوا ذلك من خلال الإنترنت وكذلك أسبوع الأفلام اليابانية سنقيمه في مارس عبر الانترنت "أونلاين"، وكذلك الأعمال الفنية والترجمة والمسرحيات نحاول ترجمتها للغة العربية، الآن في ظل الجائحة، حتى يقوم الفنانون بقراءتها والتعرف عليها وتحويلها لأعمال فنية فيما بعد.
وأكد أن المؤسسة لديها دورات خاصة لتعليم اللغة اليابانية وتقدم دورات مجانية للمصريين في كل مكان ولو لدى أي مواطن اتصال بالإنترنت يمكنه أن يحصل على دورة اللغة اليابانية، وهناك جلسات تدريبية للجميع، وهناك مدرس ياباني يتحدث العربية وبالتالي يسهل عملية تعليم اللغة اليابانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة اليابان بالقاهرة: الاستعانة بمدرسين مصريين لتعليم ثقافة وطقوس إعداد الشاي الياباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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