نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفتي ينعى ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين، مما أسفر عن وفاة وإصابة 16 مواطنًا مصريًّا؛ أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يرحمهم، ويجعلهم في عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.