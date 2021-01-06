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المفتي ينعى ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين في السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين، مما أسفر عن وفاة وإصابة 16 مواطنًا مصريًّا؛ أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يرحمهم، ويجعلهم في عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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