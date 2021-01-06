ديربي مانشستر.. كل ما تريد معرفته عن اللقاء المرتقب اليوم

يدخل فريق مانسشتر يونايتد اليوم الأربعاء أمام نظيره مانسشتر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

في تمام الساعة العاشرة إلا الربع تنتطلق المواجهة المرتقبة، حيث يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بعد فوزه 2-1 على أستون فيلا، بينما يدخل السيتي المباراة بعدما سحق فريق مانشستر سيتي فريق تشيلسي 3-1 يوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج.

ويعد هذا الدربي الأقوي بين الفريقين الكبيرين بانجلترا، و كلا الجمهورين يأمل الفوز لفريقه.

وتلعب مباراة اليوم علي ملعب الأولد "ترافورد" هذا و سوف يتم نقل المباراة عبر القنوات هذه"beIN Sports HD 1 – beIN Sports HD 2" ومن غرفة التعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

وتلعب مباراة الفريقين في إطار منافسات دور نصف نهائي البطولة ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع توتنهام في لقاء النهائي في شهر أبريل القادم.

ويسعي كلا الفريقين لحصد الثلاث نقاط اليوم حيث يعتبر هذا الدربي هام بالنسبة للجماهير ولذلك يعتبر مواجهة ساخنة،

تشكيل الفريقين





تشكيل مانسشتر سيتي المتوقع

تشكيل مانسشتر يونايتد المتوقع

في حراسة المرمى: زاك ستيفنخط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، فيرناندينيو لويز روزا، جون ستونز، بينجامين مينديخط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، فيليب فودينفي الهجوم: رحيم ستيرلينج (أو سيرجيو أجويرو)، رياض محرز.حراسة المرمى: هندرسون.خط الدفاع: بيساكا، بايلي، ماجواير، شاو.خط الوسط: مكتومناي، فريد، بوجبا، برونو فرنانديز.خط الهجوم: مارسيال، راشفورد. والجدير بالذكر أن مانسشتر يونايتد يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي ووصيف لفريق ليفربول ويملك في رصيده 33من النقاط .

على الجانب الآخر فريق مانسشتر سيتي يحتل المركز الخامس ويملك في رصيده 29 نقطة.

واجتمع الفريقين في هذا الديربي أول مرة في 12 نوفمبر عام 1881 وكان الفوز من نصيب مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0.

ويدخل مان يونايتد مباراتة اليوم دون غيابات له ولهاذا يدخل الفريق وهو يأمل في الفوز واستكمال نغمة الانتصارات .

والتقي الفريقان في 179 مباراة جمع بينهم في جميع البطولات حقق خلالهما السيتي الفوز في 53 لقاء مقابل 74 انتصاراً لليونايتد، بينما كان تعادل الفريقين خلال مواجهاتهم في 52 مواجهة.

