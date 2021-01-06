فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها.. والسبب حقنة خاطئة

فيفي عبده تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خروجها لتهنئة الجمهور في العام الجديد عن طريق مقطع فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

تسائل العديد من جمهور الفنانة فيفي عبده عن حالتها الصحية وما إن كانت قد أصيبت بفيروس كورونا أو لا، بعدما ظهرت من خلال الفيديو بوجه شاحب ومرهق.

الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى تدهور الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد إصابتها بفيروس كورونا، دون الإفصاح عن مرضها، لتزداد العمليات البحثية عن الراقصة الشهيرة لتتصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

ظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو طريحة الفراش وبدون مكياج، حيث بدى عليها علامات المرض والإرهاق ليتسائل العديد من النشطاء عن السبب وراء مرضها.

فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها

خرجت فيفي، لترد على تلك الشائعات وتطمئن جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها لن تصاب بفيروس كورونا ولكنها مريضة بسبب حقنة خاطئة.

وقالت: "أنا بخير لكنني تناولت أدوية للأعصاب بعدما أخذت حقنة بالخطأ لمست عصب، وبشكر كل العالم الذي سئل عليا، وكورونا عملالي اكتئاب وزعلانة على أصدقائي العيانين وبدعي كل يوم الفترة دي تعدي على خير".

وتابعت: "التعب الي حاسة بيه والادوية الي باخدها بتخليني انام في اي حتة وفي اي وقت واسفة جدا اني قلقتكم عليا.. هرجع قريب ليكوا وابقى اون لاين ونرقص ونعمل كل حاجة زي ما عودتكم دايما".

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تم عرضه على قناه الحياه خلال شهر رمضان المبارك 2020، لتدخل به في منافسة مع برامج المقالب المتعددة خلال الشهر الكريم.