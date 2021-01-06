"استفتاء المليون" .. موقع دوت الخليج يعلن فوز رشاد و بكري و سولاف

نتيجة استفتاء موقع دوت الخليج لأبرز شخصيات العام 2020
شكلت الاختيارات باقة متنوعة من أعضاء البرلمان، في مجموعة من الفئات المختلفة، سواء أفضل كادر حزبي، أو أفضل أداء برلماني، أو البرلمانية الأفضل في صفوف سيدات برلمان 2015، وتنوعت الشخصيات والتوجهات، بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين والحزبيين.
فرسان السباق
أتاح موقع دوت الخليج أمام جمهور القراء بحيادية وشفافية تامة، الاختيار بين نائب رئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري صفي خربوش، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة.، وذلك في فئة أفضل شخصية حزبية مؤثرة فى الحياة السياسية.
كما جاء الاختيار بين النواب: مصطفى بكري، أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري، ضياء داود، محمد بدراوي، وذلك في فئة أفضل اداء برلمانى فى برلمان 2015-2020، بخلاف سيدات البرلمان: هالة أبو السعد، سولاف درويش، مايسة عطوة.
النتائج المدققة
حاز النواب الفائزون على تلك النسب على التوالي: أشرف رشاد، حصل على عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78% ، أما النائب مصطفى بكرى فوصل إلى عدد أاصوات 210047 بنسبة 75%، والنائبة سولاف درويش 600937 بنسبة 48%
أما أبرز النواب، فجاءوا أحمد طنطاوي بعدد الاصوات 70125 بنسبة 25%، النائبة مايسة عطوة 457054 بنسبة36%، النائبة هالة ابو السعد 201903 بنسبة 16% .
منصات التتويج
وسط كامل الاحترام والتقدير لجميع المتنافسين في الاستفتاء، وجميعهم من الشخصيات التي لعبت أدوارا وطنية ابتغت بها صالح الوطن ومصلحة المواطن، إلا أن 3 من الوجوه التي شملها الاستفتاء، تمكن من الصعود والترقي ووقع عليها اختيار الجمهور، في الاستفتاء الذي صوت عليه مليون و200 ألف مواطن على مدار 4 أيام متتالية.
وضع جمهور قراء موقع دوت الخليج، ثقته في مجموعة من الوجوه التي حسمت الاستفتاء لصالحها، ليبرهنوا على جدارتهم والتفاف مؤيديهم حولهم من جهة، ويؤكدوا على جدارتهم بالتواجد في أي من المواقع الحزبية والسياسية والبرلمانية المؤثرة، وجاءت تلك الشخصيات كالتالي: النائب أشرف رشاد، النائب مصطفى بكري، النائبة سولاف درويش.
أشرف رشاد
حالة من الالتفاف والتأييد والإجماع من مئات الآلاف اللذين تهافتوا للتصويت لإسم القيادي الحزبي الاستثنائي، أشرف رشاد، حيث حل النائب الأول لرئيس حزب الأغلبية مستقبل وطن، في المرتبة الأولى بين فئة أكثر الشخصيات الحزبية المؤثرة في الحياة السياسية المصرية على مدار مجموعة من السنوات التي شهدت لحظات ومراحل غير مسبوقة في عمر الوطن.
حصل رشاد على المركز الأول في فئته ليؤكد على أدواره التاريخية في قيادة حزب مستقبل وطن بكل ما يملكه من قواعد شعبية ومقرات حزبية وأدوار داخل وخارج أروقة البرلمان، فمن خلال الحوار الذي سبق وأجراه موقع دوت الخليج مع أشرف رشاد اتضح ما يتمتع به من ملكات استثنائية وعقلية موسوعية وشخصية قيادية جبارة.
ولا يزال هناك الكثير من الأدوار التاريخية الفارقة المنوطة بأشرف رشاد، الذي تثبت الاستطلاعات الدائمة حوله، حالة من الثقة التامة والتعويل عليه لقيادة قاطرة حزب كبير ورائد بحجم مستقبل وطن، مع وجود رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباقي كوادر الحزب الرفيعة.
مصطف بكري
أحد ابرز رموز الحياة النيابية والسياسية في مصر، والذي استطاع أن يتربع على عرش فئة أفضل برلماني في العام 2015، فبكري الذي بدأ رحلته من فترة السبعينيات عضواً باللجنة المركزية بمنظمة الشباب الاشتراكي، مرورا بكونه أحد ألمع الصحفيين المصريين، وصولا إلى أدواره الوطنية البارزة في برلمانات 2005، 2012، و2015، سيستكمل المسيرة في مجلس نواب 2021.
وجاء التصويت لبكري في تلك الفئة نظرا لمواقفة الجريئة في الدفاع عن الدولة المصرية، وتسجيل المواقف الوطنية باستمرار، والإلمام بمتطلبات الواقع الراهن على الصعيد السياسي والإعلامي والنيابي، بخلاف خدماته التي لم تتوقف لأهالي الدائرة.
وقد سبق لموقع دوت الخليج استضافة الأخوين مصطفى ومحمود بكري، حيث أظهرا الحجم الذي يتمتعان به والثقل الكبير لدى النائب مصطفى بكري، صاحب الخبرات الطويلة والرصيد الكبير من العمل الوطني السياسي والنيابي.
سولاف درويش
حصلت النائبة البرلمانية سولاف درويش عن جدارة واستحقاق في استفتاء دوت الخليج على لقب أفضل برلمانية في صفوف نواب العام 2015، حيث برزت في تأدية العديد من الأدوار التي انحازت فيها إلى عمال مصر وموظفيها، عبر أدوار مكثفة لم تتوقف خلال وكالتها للجنة القوى العاملة.
وكان للنائبة سولاف درويش صولات وجولات من التعليق والإضافة والتعديل وإبداء وجهات النظر السديدة على العديد من القرارات والقوانين الهامة التي مررها المجلس على مدار 5 سنوات كاملة.
وتعد درويش أحد أبرز الكوادر النسائية لحزب حماة الوطن، حيث اشتبكت مع العديد من القضايا والملفات والمستجدات التي تطلبت الدفاع عن سمعة الدولة المصرية، بخلاف القيام بدور داعم ومساند للمرأة المصرية في كافة الاستحقاقات التي مرت على البلاد الفترة الماضية.
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