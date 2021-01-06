"استفتاء المليون" .. موقع دوت الخليج يعلن فوز رشاد و بكري و سولاف

شكلت الاختيارات باقة متنوعة من أعضاء البرلمان، في مجموعة من الفئات المختلفة، سواء أفضل كادر حزبي، أو أفضل أداء برلماني، أو البرلمانية الأفضل في صفوف سيدات برلمان 2015، وتنوعت الشخصيات والتوجهات، بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين والحزبيين.

فرسان السباق

أتاح موقع دوت الخليج أمام جمهور القراء بحيادية وشفافية تامة، الاختيار بين نائب رئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري صفي خربوش، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة.، وذلك في فئة أفضل شخصية حزبية مؤثرة فى الحياة السياسية.

كما جاء الاختيار بين النواب: مصطفى بكري، أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري، ضياء داود، محمد بدراوي، وذلك في فئة أفضل اداء برلمانى فى برلمان 2015-2020، بخلاف سيدات البرلمان: هالة أبو السعد، سولاف درويش، مايسة عطوة.

النتائج المدققة

حاز النواب الفائزون على تلك النسب على التوالي: أشرف رشاد، حصل على عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78% ، أما النائب مصطفى بكرى فوصل إلى عدد أاصوات 210047 بنسبة 75%، والنائبة سولاف درويش 600937 بنسبة 48%

أما أبرز النواب، فجاءوا أحمد طنطاوي بعدد الاصوات 70125 بنسبة 25%، النائبة مايسة عطوة 457054 بنسبة36%، النائبة هالة ابو السعد 201903 بنسبة 16% .

منصات التتويج

وسط كامل الاحترام والتقدير لجميع المتنافسين في الاستفتاء، وجميعهم من الشخصيات التي لعبت أدوارا وطنية ابتغت بها صالح الوطن ومصلحة المواطن، إلا أن 3 من الوجوه التي شملها الاستفتاء، تمكن من الصعود والترقي ووقع عليها اختيار الجمهور، في الاستفتاء الذي صوت عليه مليون و200 ألف مواطن على مدار 4 أيام متتالية.

وضع جمهور قراء موقع دوت الخليج، ثقته في مجموعة من الوجوه التي حسمت الاستفتاء لصالحها، ليبرهنوا على جدارتهم والتفاف مؤيديهم حولهم من جهة، ويؤكدوا على جدارتهم بالتواجد في أي من المواقع الحزبية والسياسية والبرلمانية المؤثرة، وجاءت تلك الشخصيات كالتالي: النائب أشرف رشاد، النائب مصطفى بكري، النائبة سولاف درويش.