أشرف رشاد يفوز في استفتاء دوت الخليج كأفضل كادر تنظيمي حزبي

النائب أشرف رشاد أقوى كادر تنظيمي حزبي في 2020
أسفر الاستفتاء الذي أجراه موقع دوت الخليج على مدار الأيام الماضية، عن فوز نائب رئيس حزب مستقب وطن أشرف رشاد، بلقب أفضل قيادي حزبي ضمن نواب برلمان 2015، وذلك عن العام 2020، حيث برز الدور القيادي الحزبي لشخصية بحجم أشرف رشاد خلال مرحلة حفلت بالتحديات التاريخية للساحة السياسية والحزبية المصرية.
تفوق أشرف رشاد
وقد أظهرت الأرقام التي حصل عليها أشرف رشاد، تفوق كبير على منافسيه، في الفئة التي تنافس فيها محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري صفي خربوش، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة.
أرقام دقيقة
وحصل رشاد على عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78%، وذلك بعدما بدأت أرقامه في الزيادة والتصاعد منذ اللحظة الأولى التي دشن فيها موقع دوت الخليج الاستفتاء الخاص بأقوى كادر حزبي، وأقوى قيادي برلماني، وأفضل قيادة نسائية تحت القبة.
والتزم موقع دوت الخليج بكافة المحددات والشروط المهنية الصارمة في التعامل مع قواعد تنظيم الاستفتاء، عبر الاختيار الحر النزيه لكافة رواد الموقع وجمهور القراء.
القيمة والقامة
وجاء فوز أشرف رشاد متناسبا مع القدر والمكانة التي حجزها رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لنفسه، من خلال مراكمة النجاحات المدعومة بجهود جبارة لم تتوقف على مدار 6 أدوار تشريعية برز فيها حزب مستقبل وطن تحت القبة، كما كان له تواجد في غاية القوة خارج البرلمان، بين صفوف المواطنين.
أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب الأغلبية البرلمانية، شغل منصب رئاسة الحزب قبل تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مواليد العام 1985، محافظة قنا وينتمى لقبائل الأشراف، تخرج من كلية الهندسة، وكان رئيساً لاتحاد طلاب جامعة أسيوط، وكان أصغر رئيس حزب سياسي في مصر بعمر 31 عاماً في العام 2016، هو رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس نواب العام 2015.
يشار إلى أن نائب رئيس حزب مستقبل وطن الجنرال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، سبق له وأن صرح خلال حوار خاص مع موقع دوت الخليج منذ أسابيع، أن النائب أشرف رشاد يعد أقوى كادر تنظيمي حزبي في العصر الحديث، الأمر الذي لاقى إجماعا وتأييدا لما ذهب إليه عابد في حق النائب أشرف رشاد.
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