مقتل شخص على يد أحد أقاربه بسبب 8 آلاف جنيه

ضبط أحد المتهمين- ارشيفية
في واقعة ليست الأولى من نوعها، بادر أحد الأشخاص بقتل شخص من أفراد عائلته بسبب الديون المتراكمة عليه والتي تعثر في سدادها، فبعد تفكير طويل قرر الخلاص منه وإستكمال حياته دون النظر إلى الجريمة التي سيقووم بها.
تفاصيل جريمة القتل
توقفت الدقائق للحظة حينما رأت الزوجة دماء زوجها تسيل على الأرض، لتهرع إلى قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، بعد عثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثوق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس، حيث إكتشفت أن الجريمة تمت من أجل سرقة بعض الأوراق.
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات الحادث، فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المُبلغة الذي "له معلومات جنائية" وزوجته المقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
اعترافات المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا أنه نظراً لكونهما مدينان للمجنى عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه وقيامهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما فى سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والإستيلاء على الإيصالات.
وأضاف المتهمان بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والإستيلاء على عدد من إيصالات الأمانة "من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها" هاتفى محمول تم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين.
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