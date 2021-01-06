حمو بيكا يثور على عمر كمال بسبب مقلب ساخر "فيديو"

نشر مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال مقطع فيديو ساخر يجمعه مع صديقه المطرب الشعبي حمو بيكا، حيث دبر له مقلب ليؤكد له إصابته بفيروس كورونا.

مقلب عمر كمال في حمو بيكا

وظهر عمر كمال، خلال مقطع الفيديو الذي شاركه مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، في بداية الفيديو يتحدث مع بيكا عن شركته الجديدة مطالبًا من الأخير أن يقف بجانبه ووافقعلى الفور.

أكد حمو بيكا، أن صداقته بعمر كمال تعتبر فريدة من نوعها من خلال كلماته التي استخدامها، ليبدأ "عمر" التلميح له بمرضه وإرهاقه الشديد خلال الساعات الماضية لتتغير ملامح وتعبيرات "بيكا".

قال عمر كمال، إنه يظهر عليه بعض أعراض كورونا مثل السعال، وهمدان الجسم، والإرهاق الشديد، لافتًا إلى أنه ذهب إلى الطبيب لتكون إجابته أنه مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لينتقض صديقه من جانبه.

حمو بيكا وعمر كمال

رد بيكا قائلًا : "عندك كورونا وجاي تقعد معايا ياعمر الحاجات دي مش هزار وانا اتعدي منك ليه حتى لو صاحبك.. يعني الدكتور قالك ممكن تكون ايجابي ولسة هتشوف تشوف اية يا عم".

وفي سياق آخر، طرح المطرب عمر كمال، أغنية جديدة تحمل طابع جديد ولون مختلف عليه بعنوان فى قلبى مكان، خلال شهر نوفمبر المنصرم، وذلك بشكل بعيدًا عن موسيقى المهرجانات، التى اعتاد عليها جمهوره ليحقق بها نجاحًا كبيرًا.

تعتبر أغنية في قلبي مكان من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.

جمع العديد من الأعمال المطربين حمو بيكا وعمر كمال لتكون آخرهم أغنية "انتى معلمة" والتي حققت نسب مشاهدة عالية خلال فترة زمنية وجيزة، لتحتل قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".