خاص لـ دوت الخليج ..الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 الأحد القادم

قالت مصادر رسمية خاصة لـموقع دوت الخليج أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ستكون يوم الأحد القادم، وسيصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وأيضا قرار أخر بشأن نسبة الـ5% المعينين، مرجحة أن تعد الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حفل استقبال المعينين يوم السبت المقبل، لإنهاء إجراءات العضوية وتسليم الحقائب النيابية.

الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 الأحد القادم

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ستكون برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي،حيث أنها أكبر الأعضاء سنا من المنتخبين، وإذا تضمنت قائمة المعينين، من هم أكبر سنا سيحل أي منهم محل النائبة فيردة الشوباشي في إدارة الجلسة، والتى من المنتظر أن تشهد إجراءات إحتياطية صحية علي أعلي مستوي، في ذوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا.

الجلسة الافتتاحية في برلمان 2015 كانت برئاسة النائبة آمنة نصير كونها أكبر الأعضاء المنتتخبين في حينها، ولكنه مع تعيين المستشار بهاء أبو شقة، كان هو الأكبر سنا، ومن ثم هو من رأس الجلسة الافتتاحية، وأدي أمامه وأمام المجلس الأعضاء اليمين الدستورية، وأعقبها إجراءات انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين، حيث فاز في حينها الدكتور علي عبد العال، والسيد الشريف، وسليمان وهدان.

قرار جمهوري بدعوة البرلمان للانعقاد

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

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