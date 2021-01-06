هالة أبو السعد تطالب بدعم أسرة 17 صيادًا مصريا بعد احتجازهم في تونس

علقت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أزمة احتجاز 17 صيادا مصريا فى تونس بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع، واختراق المياه الإقليمية التونسية للغرض نفسه، قائلة: أن اختراق المياه الإقليمية لأى دولة مرفوض إطلاقا.

هالة أبو السعد تشدد على ضرورة الامتناع عن دخول المياه الإقليمية

وشددت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، خلال البيان الصادر لها، على أن الصيادين المصريين المتواجدين في الخارج الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراما لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التى دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.

هالة أبو السعد تطالب بدعم أسر الصيادين

وطالبت وكيل لجنه المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، هالة أبو السعد، بدعم أسر هؤلاء المصريين المحتجزين في تونس، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد الآن من مواجهة كورونا، بالإضافة إلى أن هؤلاء الصيادين كانوا مصدر رزق لاسرهم في مصر ، ولذلك يجب على الجميع التكاتف والمسانده لدعم أسرهم حتى أن يعودوا إلى أرض الوطن.

وأشارت البرلمانية، هالة أبو السعد، إلى أن الدولة تولي الأولوية الكبيرة لأبنائها في الخارج وقوة العلاقات بين مصر والدول الخارجية، مؤكدة على أن مصر تمتلك كل الوسائل لحماية أمن ومصالح مواطنيها بالداخل والخارج، كما أن تحرك السفارة المصرية بهذه السرعة لمحاولة خروجهم من هذه الأزمة يبرهن أن لدينا قيادة سياسية تعلم تماما مسئوليتها تجاه أبناء شعبها بكل دول العالم.

هذا، وكانت شرطة السواحل التونسية قد ضبطت مجموعة من الصيادين المصريين، على متن قارب صيد داخل المياه الإقليمية التونسية، فى حالة صيد غير مشروعة، الأمر الذى أدى إلى الإمساك بهم، وعلى الفور تواصل المسئولين المصريين مع القيادات فى تونس لمحاولة خروجهم من الأزمة الواقعة، وذلك حرصًا على سلامتهم، كما دعت النائبة بضرورة دعم أسر الصيادين المحتجزين فى تونس.