عاجل.. إصابة 11 لاعب من فريق سموحة بفيروس كورونا

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري منذ قليل، عن إصابة 11 لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " كورونا ضربت فريق سموحة للأسف ،قائمة الفريق الأول ٢٢ لاعبا المصابين منهم ١١ لاعبا".

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