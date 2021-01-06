أجمل معانى المحبة.. محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية كالتالى: "يطيب لى أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء الجيزة بخالص التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة التى تجسد أجمل معانى المحبة والإخاء، راجياً الله العلى القدير أن يوفقكم ويمتعكم بوافر الصحة والسعادة متمثلين دائما بالقيم السامية التى جسدها السيد المسيح رمز التسامح والعطاء وأن تعم دعوته إلى الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة فى خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصر.

وتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الإخوة المسيحين مواطنى المحافظة والشعب بأكملة، قائلاً: "يسعدنى وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحتهم وسلامتهم والحد من أى تجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعى لمجابهة تفشى فيروس كورونا.