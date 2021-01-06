الوزراء: استقرار النظام المالي أسهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول استقرار النظام المالي اسهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها .

واشار المركز ان البنك المركزي المصري اصدر تقريرًا بعنوان "الاستقرار المالي لعام 2019" استعرض خلاله الوضع المالي لمصر والإجراءات التي تم اتباعها لتحجيم تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد من خلال تخفيض أسعار العائد الأساسية وتقديم عدة مبادرات لدعم جميع القطاعات في مواجهة هذه الأزمة، مثل: مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

وكشف المركز عن انخفاض معدل البطالة في مصر ليصبح 7.3% في الربع الثالث من 2020، وهو أدنى معدل له تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الثاني من العام نفسه، وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي 39.2 مليار دولار في نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزي 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ 9% في الفترة نفسها من 2020، فضلًا عن تحقيق مصر معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.6% في 2019/ 2020.